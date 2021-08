Simona Halep, discurs dur după ce adversara de la Montreal a scos-o din ritm cu un time out medical

Simona Halep a comentat incidentul petrecut în meciul cu Danielle Collins în turul 2 la Montreal, după ce americanca a solicitat un time out medical și a rămas la vestiare mai mult timp decât permitea regulamentul.Simona Halep a avut un avantaj important joi dimineață și a condus cu break în decisiv, la 3-2, în prima partidă disputată de româncă după o absență de trei luni. Danielle Collins a scos-o însă din ritm pe româncă, printr-un gest nesportiv.Collins a solicitat un time out medical, iar americanca nu a ținut cont deloc de fairplay. Collins a rămas minute bune la vestiare, deși expirase timpul alocat îngrijirilor medicale. Aceasta s-a întors mult mai proaspătă pe teren și a învins-o pe Halep cu 2-6, 6-4, 6-4 în turul secund al turneului WTA 1.000.Simona Halep a fost vizibil iritată de atitudinea adversarei, iar după meci a avut un discurs dur.„Mi-a fost greu, pentru că după două ore și jumătate, să fii nevoită să iei o pauză de peste 10 minute înainte de serviciu, nu mi se pare corect! Dar unele jucătoare, când simt că pierd, solicită time out medical. Apoi se întorc pe teren și joacă mai bine decât înainte! Asta este, trebuie să accept situația! Mi s-a mai întâmplat în unele meciuri, când adversarele au primit îngrijiri medicale, iar eu mi-am pierdut concentrarea. Câteodată o astfel de pauză nu îți pică bine deloc. Dar trebuie să recunosc că ea a jucat bine”, a spus Simona la conferința de presă, după eliminarea suferită la Montreal. Meciul dintre Simona Halep și Danielle Collins s-a încheiat dramatic, americanca impunându-se cu 6-2, 4-6, 4-6, după două ore și 47 de minute de joc.