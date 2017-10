Simona Halep, din nou regină pe zgura din Madrid

Jucătoarea de tenis Simona Halep a câștigat, sâmbătă, pentru al doilea an consecutiv, finala turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 5.439.350 de dolari, după ce a învins-o în ultimul act pe Kristina Mladenovic (Franța), scor 7-5, 6-7 (5), 6-2.Constănțeanca a început ezitant meciul cu Mladenovic, fiind condusă cu 0-2, după care a reușit trei ghemuri la rând. Franțuzoaica a avut din nou o perioadă bună și a întors scorul, 5-3, dar Halep a recuperat din nou și a reușit să-și adjudece setul prim cu 7-5.Românca a avut un debut bun de act secund și a condus cu 2-0, dar Mladenovic a revenit și a egalat, 2-2, după care s-a mers cap la cap până la 6-6, setul intrând în tie break. Mladenovic s-a desprins la 3-0 și nu a mai putut fi ajunsă (7-5), deși Simona s-a apropiat de câteva ori la un singur punct distanță.Mladenovic a câștigat primul ghem al setului decisiv, după două mingi de break irosite de româncă, dar apoi Halep a egalat, a făcut break și s-a desprins la 3-1. Franțuzoaica a reușit un ghem alb, însă a fost ultimul pentru ea în meci, pentru că Halep a fost de neoprit până la final și a încheiat conturile cu 6-2.În urma acestei victorii, Simona Halep va reveni pe poziția a patra în ierarhia WTA.„Această victorie îmi va da încredere pentru celelalte turnee. Pe zgură mă simt ca acasă. Este minunat, este al doilea turneu la care îmi pot apăra titlul, după cel de la București, și sunt foarte fericită că am reușit. Kristina m-a învins înainte, dar știam că am o șansă bună azi. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine și m-au susținut până la final”, a declarat Simona Halep, recompensată pentru acest succes cu 1.043.680 euro și 1.000 de puncte WTA.