Simona Halep, despre înfrângerea din primul tur la turneul de la Paris

Ştire online publicată Joi, 30 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a explicat ce a gresit in meciul din primul tur de la turneul WTA de la Paris, pe care l-a pierdut in fata Kristinei Mladenovic. Ea a spus ca nu este stresata de pozitia nr. 10 in clasamentul WTA insa in timpul meciului, in momentele in care ar fi trebuit sa fie relaxata, s-a contractat."Nu m-a stresat chestia asta, ca sunt Top 10 si daca pierd ce se intampla. Sunt om, la fel ca toate celelalte, jucatoare normala. Pot sa pierd cu oricine, pot sa castig cu oricine.", a declarat Simona, imediat dupa infrangerea in fata Kristinei Mladenovic, potrivit DigiSport.