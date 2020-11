Simona Halep, despre infecția cu Covid-19: Am avut febră, dureri de cap și dureri musculare

Simona Halep a avut febră și dureri de cap și musculare în timpul infectării sale cu Covid-19, virus pe care crede că l-a luat din oraș.







Simona Halep, locul 2 WTA, a declarat că niciun moment nu a crezut că noul coronavirus nu există şi a subliniat că s-a protejat cât a putut pentru a evita infectarea.







Însă, la 31 octombrie, a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.







“După Covid-19 am avut o perioadă de zece zile de recuperare, dar acum mă bucur că mă pot antrena. Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. Eu m-am protejat mult la turnee, probabil că l-am luat din oraş, am avut treburi de rezolvat, dar cred că trebuie să ne protejăm foarte mult. Nu sunt de acord cu ce aud, am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Cine nu crede, greşeşte. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Îmi e teamă de o altă carantină, am stat 14 zile în casă, nu mi-a fost deloc uşor, sper să nu mai fie cazul”, a declarat Halep la Digisport.