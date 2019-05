Simona Halep, despre faza ghinionistă din finala cu Kiki Bertens: „Mi-a fost greu să accept”







Kiki Bertens a preluat conducerea cu 5-3 în al doilea set, după un game extrem de disputat, cu o fază antologică, în care Simona Halep a fost atinsă în coapsă de o minge puternică a adversarei care altfel ar fi ieșit afară din teren:







Simona Halep a avut un ghinion teribil în acest game. La scorul de 30-15, Simona Halep a luptat admirabil pentru punct, reușind să retuneze din poziții aproape imposibile. Kiki Bertens a trimis o minge ce era clar că ieșea în out, însă până să cadă pe zgură, a lovit-o pe Simona, care se afla în afara terenului. Astfel, conform regulamentului, punctul i-a fost acordat olandezei.







„Mingea care m-a atins - mi-a fost greu să accept. Niciodată nu am trăit așa ceva și nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Pur și simplu mingea a venit spre mine și nu am avut timp să reacționez în niciun fel. Oricum ieșea cinci metri afară, eu eram departe de teren. Nu înțeleg cum a dat smash-ul acela și cum m-a atins mingea”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Digi Sport, Gabriel Morariu.



Momentul despre care a vorbit Simona a apărut în game-ul opt al setului secund. Atunci, dacă mingea nu ar fi atins-o, ea ar fi ajuns la 40-15 pe serviciul adversarei și putea spera la o egalare la 4-4.

