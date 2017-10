Simona Halep, desemnată sportivul anului 2014 de COSR

Comitetul Executiv al COSR a decis ca jucătoarea de tenis Simona Halep să primească distincția cuvenită celui mai bun sportiv pentru rezultatele deosebite obținute în 2014.Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alin Petrache, a reînnoit invitația adresată Simonei, de a face parte din echipa pentru Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 și chiar să fie purtătorul de drapel al delegației tricolore. „Împreună cu colegii din Comitetul Executiv, am decis că Simona Halep merită această distincție pentru rezultatele din 2014. A fost un an în care ea a făcut cinste României prin victoriile repurtate pe terenul de tenis. Mai mult, o invit pe Simona Halep să facă parte din echipa olimpică pentru JO de la Rio și, în cazul în care va accepta, o să îi propun să fie purtătorul de drapel al delegației noastre”, a declarat Alin Petrache.Simona Halep a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care a anunțat că încearcă să se refacă, după ce a fost diagnosticată cu gastroenterită, pentru a începe cât mai rapid antrenamentele în vederea Australian Open.„Am tot sperat că am păcălit gastroenterita ce mi-a dat mari bătăi de cap în timpul finalei de la Shenzen. Oricât de multă grijă am avut și oricât m-am luptat, boala a înaintat și iată că am ajuns la Sydney, împreună cu toată echipa tehnică, doar ca să luăm bătaie de la un virus. Lupt în continuare și încerc să mă refac pentru a începe cât mai rapid antrenamentele în vederea Australian Open. Să îmi țineți pumnii, sper să mă fac bine la timp!”, a scris constănțeanca.