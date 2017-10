Simona Halep, desemnată jucătoarea cu cel mai mare progres în 2013

Vineri, 22 Noiembrie 2013

Constănțeanca Simona Halep a fost desemnată, ieri, de WTA, jucătoarea cu cel mai mare progres în 2013, an competițional în care a câștigat șase turnee și pe care l-a încheiat pe locul 11 în clasamentul mondial, anunță Mediafax.„Totul a început cu un parcurs incredibil la Roma, iar acum, șase luni mai târziu, ea se află pe punctul de a ajunge în Top 10 - Simona Halep este «Most Improved Player Of The Year»”, se arată pe site-ul WTA.Wtatennis.com notează că la Roma, în luna mai, Halep a învins patru jucătoare importante - Svetlana Kuznețova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci și Jelena Jankovici, iar în semifinale a fost eliminată de liderul mondial Serena Williams.„Au urmat șase luni de progres. Dacă luăm în considerare și parcursul de la Roma, Halep a avut un palmares de 43-8 la ultimele 14 turnee, câștigând primele ei șase titluri WTA la Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapest, New Haven, Moscow și Sofia, și încheind pe locul 11 în clasamentul de la 4 noiembrie”, adaugă sursa citată.WTA menționează că Halep are mari șanse să ajungă în Top 10 la începutul anului 2014 și să fie a treia româncă ce accede în clasamentul celor mai bune zece jucătoare din lume, după Irina Spîrlea (7 WTA în 1997) și Virginia Ruzici (8 WTA în 1979).Ovidiu ADRIAN