Simona Halep, declaraţie surprinzătoare după finala de la Beijing

Simona Halep, declarație surprinzătoare după finala de la Beijing

Ştire online publicată Duminică, 08 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După meci, Simona Halep a vorbit la cald despre ultimul act recent încheiat. "Mâine, voi numărul 1 în lume, e un vis devenit realitate. Vreau să mă bucur de acest moment. Am vrut să câștig azi, titlul însemna mult. Mulțumesc tuturor pentru că au venit, sunt niște suporteri extraordinari în China. Voi reveni aici, sper că voi juca cel puțin la fel de bine. Vă mulțumesc tuturor pentru spriijin, atât fanilor, cât și WTA-ului și familiei mele", a spus Halep.Simona putea obține pentru prima oară în carieră două turnee din categoria Premier Mandatory în același an. Ea reușise până acum să cucerească trei astfel de titluri (Madrid 2016 și 2017 și Indian Wells 2015).Jucătoarea din Franța, care a câștigat și turneul de la Wuhan, s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-6 (7-4). În pofida acestui rezultat, Halep va deveni noul număr unu în clasamentul WTA, după ce a trecut în semifinale de Jelena Ostapenko. Simona este prima jucătoare din România care va ocupa poziția de lider mondial în clasamentul WTA, și în același timp a 25-a jucătoarea din istorie care reușește această perfomanță.La rândul ei, Caroline Garcia, a lăudat-o pe Halep pentru performanța obținută la Beijing:"Cred că incredibil este cuvântul perfect pentru a descrie această perioadă. Nu mă așteptam, atunci când am venit în China, că voi pleca cu două trofee. Vreau s-o felicit pe Simona pentru că a devenit numărul unu în lume, este o perfomanță remarcabilă. Felicitări, Simona!", a spus Garcia imediat dupa partida.