Simona Halep, decizie RADICALĂ înainte de sezonul 2017

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a refuzat invitatia organizatorilor de la Sydney si va evolua la un singur turneu inainte de Australian Open, insa in China, la Shenzhen, incepand cu 1 ianuarie. Programul devine cu adevarat ciudat, in conditiile in care Simona Halep va face a doua parte a pregatirii de iarna in Australia, apoi va zbura in China si va reveni in Australia.In 2016, Simona Halep a avut in plan doua turnee in Australia inaintea Grand Slam-ului de la Melbourne. Romanca s-a inscris la turneul de la Brisbane dar s-a retras din cauza unei accidentari, iar apoi a ajuns pana in semifinale la Sydney. Pentru ca nu s-a inscris la Sydney, Simona Halep va pierde 185 de puncte in clasamentul WTA.Dintre jucatoarele de top, la Sydney s-au inscris Angelique Kerber, Aga Radwanska, Dominika Cibulkova, Karolina Pliskova, Svetlana Kuznetsovasi Johanna Konta. Pe tabloul principal o regasim si pe Irina Begu.