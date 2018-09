Simona Halep critică WTA: "Cred că sunt singura jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Asta se întâmplă aproape la fiecare turneu"

Simona Halep a răbufnit la conferința de presă de după victoria obținută împotriva Carolinei Garcia, în sferturile turneului Rogers Cup de la Montreal. Jucătoarea noastră s-a arătat nemulțumită de modul în care organizatorii îi programează meciurile, fiind de părere că joacă la ore nepotrivite la aproape fiecare turneu. "Cred că sunt singura persoană și jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu", a spus liderul mondial.







"Dacă te uiți la program, cred că sunt singura persoană și jucătoare care are cel mai prost program de-a lungul săptămânii. Cred că asta se întâmplă aproape la fiecare turneu. Am văzut că mâine voi juca la 13.00 (n.r. - ora locală). Cred că cei de la WTA sunt puțin supărați pe mine, pentru că ei încearcă mereu să mă pună jos, pot spune, în program. Și sunt foarte supărată pentru asta. Mâine o să intru pe teren și o să dau tot ce am mai bun. Nu am nimic de pierdut. Este o semifinală, așa că o să merg acolo și o să încerc să joc.