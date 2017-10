Simona Halep colaborează cu Răzvan Sabău

Ştire online publicată Joi, 06 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep va colabora în turneele de peste Ocean cu antrenorul Patriciei Țig. Răzvan Sabău a plecat alături de Simona Halep în Canada, acolo unde jucătoarea va participa, de săptămâna viitoare, la Rogers Cup.Simona Halep a cooptat un nou membru în staff-ul tehnic. Răzvan Sabău, fost campion de juniori la Wimbledon, va fi sparring-partner-ul româncei în circuitul american. După US Open, Sabău își va relua colaborarea cu Patricia Țig, pe care a dus-o, săptămâna trecută, până în finala de la Baku.„Răzvan Sabău, lucrez cu el, batem bine împreună și sper să meargă bine relația. Mi-am păstrat jocul, așa cum joc eu. Am încercat să îmbunătățesc serviciul și returul, mai multe chestii în joc. Să vedem la turnee dacă am făcut ceea ce trebuie”, a spus Simona Halep.Jucătoarea ar putea coborî de pe podiumul WTA la sfârșitul acestei săptămâni. Românca va fi devansată de Caroline Wozniacki, în cazul în care daneza va câștiga turneul de la Stanford.„Nici nu știu câte puncte am, câte puncte sunt între noi. Pentru mine, clasamentul nu este foarte important. Îmi place să joc tenis și vreau să joc cât de bine pot fiecare meci. Vom vedea și clasamentul, pe parcurs”, a mai spus Simona Halep.Simona Halep a primit un wild-card pentru Rogers Cup, care va debuta săptămâna viitoare la Toronto.