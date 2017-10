Simona Halep, Cetăţean de Onoare al staţiunii Buşteni

1

RESPECT SIMONA !!!

bine ca a devenit cetean de onoare la Busteni pentru sclavul asta de Mazare nu da 2 bani pe valorile locale. Simona nu vreo dansatoare la bara pe care pamblicarul asta de primar al nostru... sa fie dispus sa-i recunoasca meritele...Problema este ca MAZARE nu are pic de RUSINE !!! Mai nou exista dobitoci in orasul asta care-i fac pagini pe Facebook "Eu votez Radu Mazare!" .... Imi este scarba....Ca sa nu vorbim ca are foarte multi dobitoci in orasul asta care-l voteaza si vreo 100.000 de postaci pe telegraf care-l pupa-n varful organului genital... SPER CA ODATA CU RUPEREA USL SA-L VEDEM 25 DE ANI DUPA GRATII... CU TOT CU NICUSOR !!!