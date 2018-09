Simona Halep, cele mai multe victorii în circuitul WTA, în 2018

Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, are cele mai multe victorii în circuitul WTA în acest an până la data de 10 septembrie, atât la general, cât și pe suprafață hard, potrivit unei statistici publicate de WTA Insider.Constănțeanca are la general 46 de victorii, tot atâtea cât numără și Petra Kvitova, însă cehoaica are trei înfrângeri în plus.Mihaela Buzărnescu se află și ea în Top 10, locul 9, cu 36 de succese.Pe hard, constănțeanca e lider cu 28 de victorii, fiind urmată de ucraineanca Elina Svitolina, cu 26 de succese. De remarcat și faptul că Halep are cele mai puține turnee jucate din Top 15.Simona este candidată la titlul de cea mai bună jucătoare a lunii august în circuitul profesionist. Celelalte candidate la acest titlu sunt olandeza Kiki Bertens, americanca Serena Williams și japoneza Naomi Osaka.