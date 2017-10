Simona Halep, cap de serie nr. 2 la US Open

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep va fi cap de serie numărul 2 la turneul US Open, care va începe luni, la New York, și este ultimul turneu de Grand Slam al anului. Americanca Serena Wiliams, numărul 1 mondial, este principala favorită a competiției, iar cap de serie numărul 3 este Petra Kvitova, din Cehia. Chinezoaica Na Li, clasată pe poziția a treia a clasamentului mon-dial WTA, este accidentată și nu va participa la US Open.