„Simona Halep are acum potenţial de Top 5 mondial“

Managerul Virginia Ruzici:

„Simona Halep are acum potențial de Top 5 mondial“

Virginia Ruzici, campioana de la Roland Garros din 1978 și actualul manager al Simonei Halep, a opinat că jucătoarea de tenis din Constanța are forța de a intra în Top 5 mondial. Conform unui interviu publicat pe site-ul WTA, Virgina Ruzici a remarcat-o pe Simona Halep în 2008, când a câștigat turneul de junioare de la Roland Garros, și a văzut în ea o jucătoare de Top 10 WTA.„Când Simona a câștigat Openul Franței la junioare, am văzut că are potențial de Top 10. I-am făcut o propunere să-i devin manager și am demarat colaborarea. Acum, după acest an impresionant pe care l-a avut, cred că are potențial de Top 5. Dacă reușește să stea departe de accidentări și de presiune, poate câștiga un turneu de Grand Slam”, a declarat Virginia Ruzici.Fosta campioană este de părere că primul succes într-un Grand Slam al Simonei poate veni pe zgură: „Ea este capabilă să joace pe toate suprafețele, se adaptează rapid. Dar, cel mai ușor Grand Slam de câștigat pentru ea ar fi, probabil, pe zgură”. După ce a câștigat turneul de la Sofia, Simona Halep a declarat că își dorea mult să obțină acest succes și că este foarte fericită, adăugând că speră să aibă astfel de prestații și anul viitor. „Îmi doream mult să câștig acest turneu. Sunt foarte fericită. A fost un turneu extraordinar pentru mine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit să mă susțină, m-au ajutat mult. Vreau să le mulțumesc și echipei mele, prietenilor mei și familiei”, a spus Simona, citată de Agerpres. Jucătoarea constănțeană a precizat că speră ca anul viitor să joace la fel de bine ca în 2013: „Vreau să mă bucur de acest moment și apoi să iau o vacanță și să mă relaxez. Sper că voi putea juca anul viitor cum am făcut-o în acest an și să am prestații bune în Australia”. Simona Halep, care a câștigat, în acest an, șase turnee - Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia - ocupă săptămâna aceasta locul 11 în clasamentul WTA, aceasta fiind a treia cea mai bună clasare pentru o sportivă din România, după Irina Spîrlea (7 WTA în 1997) și Virginia Ruzici (8 WTA în 1979). Tenismanul constănțean Horia Tecău, care, săptămâna trecută, a acces până în semifinale la Paris-Bercy, alături de Max Mirnîi, a urcat șapte poziții în clasamentul de dublu ATP, el aflându-se în prezent pe locul 23, în timp ce, în ierarhia de simplu, Victor Hănescu a coborât două locuri, de pe 77 pe 79.