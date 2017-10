Simona Halep: „Am plâns când mi s-a cântat imnul la juniori”

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep a declarat, joi, că intonarea imnului îi va da încredere la întâlnirea cu Serbia, din Cupa Federației, programată în acest week-end, ea aducând-și aminte că a plâns când i s-a cântat „Deșteaptă-te, române!” în perioada junioratului. „Intonarea imnului îmi va da încredere, iar când eram la juniori și mi s-a cântat, am plâns, pentru că eu sunt o fire mai sensibilă”, a declarat Simona Halep, citată de Mediafax. Sportiva clasată pe locul 5 WTA a precizat că viața i s-a schimbat din momentul în care a ajuns printre cele mai bune jucătoare din lume și că are acum o presiune în plus. „Viața mea s-a schimbat foarte mult de când am ajuns în Top 5. E foarte greu să fii în Top 5, e o presiune în plus. Eu îmi spun că sunt Top 10 sau 15. E o presiune pe mine să fiu prima în echipă, pentru că îmi doresc să fiu prima în echipă, pentru că îmi doresc să aduc ambele puncte”, a adăugat constănțeanca. Simona Halep a mai spus că este refăcută după operația efectuată: „A fost o pauză destul de lungă, dar a trebuit să mă operez după turneul de la Miami. M-am recuperat destul de repede și bine”. Întâlnirea România - Serbia, contând pentru play-off-ul celei de-a doua Grupe Mondiale, va avea loc sâmbătă și duminică, la Arenele BNR din București. Partida se va desfășura după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Primele două meciuri de simplu sunt programate sâmbătă, iar a doua zi se vor disputa celelalte două partide de simplu și meciul de dublu. Echipa care va câștiga întâlnirea va accede în a doua Grupă Mondială.