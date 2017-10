Simona Halep a urcat în optimi, la Indian Wells

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep (5 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells (SUA), după ce a învins-o, ieri dimineață, pe rusoaica Ekaterina Makarova (32 WTA), în două seturi, scor 6-2, 6-4, într-o partidă contând pentru turul 3 al turneului californian, dotat cu premii totale în valoare de 6.134.605 dolari.„A fost un meci greu, vântul a creat mari probleme, dar sunt fericită că am câștigat. Am jucat însă ceva mai inteligent, am știut cum să mă adaptez la vânt, în condițiile în care într-o parte a terenului trebuia să lovesc ceva mai puternic, iar în cealaltă cu mai mult efect. Mi-am ajustat foarte bine jocul și sunt foarte fericită că am reușit”, a declarat, după meci, Simona Halep.În optimi, sportiva din Constanța o va întâlni pe Barbora Strycova (37 WTA, Cehia), care, în turul precedent, a trecut de japoneza Kurumi Nara (89 WTA), scor 3-6, 6-1, 6-2.Dacă o va elimina și pe Strycova, Simona o va întâlni, în sferturi, cel mai probabil pe lidera mondială, Serena Williams. Americanca va juca împotriva Katerinei Bondarenko (70 WTA), dar sunt mici șansele ca ucraineanca să provoace surpriza.