Simona Halep: A trebuit să fac destule ca să înving

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea Simona Halep, numărul 2 mondial și favorita numărul 2, a declarat, luni, după accederea în runda secundă la US Open, că a fost nevoie să muncească destul de mult pentru a reuși să o învingă pe Danielle Rose Collins, în trei seturi, scor 6-7 (2), 6-1, 6-2."Am fost peste adversara mea, am fost agresivă, a trebuit să fac destule ca să înving. Am încercat să gestionez bine situația, faptul că jucam cu o americancă, publicul a fost cu ea, este normal, știam cum este. Publicul a fost însă fair-play și a fost totul în regulă", a declarat Halep, la Eurosport.Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie nr. 2, a avut nevoie, luni, de un set decisiv pentru a o învinge, cu scorul de 6-7 (2), 6-1, 6-2, pe jucătoarea americană Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziției 553 în 2012, în primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului.Halep va evolua în turul 2 în premieră împotriva sportivei Jana Cepelova (Slovacia), locul 65 WTA, care a învins-o, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-1, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), locul 62 WTA, scrie mediafax.ro.