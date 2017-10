Simona Halep a scăpat de "complexul Sharapova"

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a învins-o, ieri, în premieră, pe rusoaica Maria Sharapova, scor 6-2, 6-2, și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari.Constănțeanca (26 ani), a doua favorită a competiției, a câștigat primul meci în fața rusoaicei, după șapte victorii la rând ale acesteia, cea mai recentă în urmă cu aproximativ o lună, la US Open, în primul tur. Simona a făcut un meci aproape perfect la Beijing și s-a impus într-o oră și 12 minute.„A fost un meci mare, cred că am jucat cel mai bun tenis al meu împotriva ei. Am servit destul de bine și am putut vedea azi pe teren munca pe care am depus-o după US Open. Sunt cu adevărat fericită că am putut realiza asta. E prima mea victorie împotriva ei și vreau pur și simplu să mă bucur de acest moment”, a declarat Halep, la finalul partidei.Constănțeanca și-a asigurat un cec de 149.138 dolari și 215 puncte WTA, iar în sferturi o va întâlni pe învingătoarea dintre poloneza Agnieszka Radwanska (cap de serie nr. 11) și rusoaica Daria Kasatkina.