Simona Halep a renunţat să mai joace la Cincinnati. „Ar fi fost prea riscant”

Simona Halep nu reuşeşte să depăşească perioada mai puţin fastă a carierei, generată de problemele medicale. Jucătoarea constănţeană de tenis a fost nevoită să se retragă din turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio; SUA) înaintea meciului cu americanca Jessica Pegula, programat joi dimineaţă, contând pentru turul secund.„Din nefericire, o scanare efectuată în cursul dimineţii a arătat că am o mică ruptură musculară la aductorul drept şi în consecinţă ar fi prea riscant să joc”, a transmis Simona Halep.Constănţeanca a ratat turneele de Grand Slam de la Roland Garros şi Wimbledon, dar şi Jocurile Olimpice, din cauza unei rupturi musculare la gamba stângă, survenită, în mai, în turneul de la Roma. Revenită după mai bine de trei luni în circuit, ea a fost aproape de abandon şi în meciul din primul tur la Cincinnati, având nevoie de îngrijiri medicale în setul al doilea al meciului cu poloneza Magda Linette, pe care l-a câştigat destul de greu, scor 6-4, 3-6, 6-1.Simona Halep (29 ani, 13 WTA) a precizat că se menajează în vederea participării la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care va debuta pe 30 august, la New York.XXXPerechea Horia Tecău (România) / Kevin Krawietz (Germania) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio; SUA; premii totale de 4.845.025 de dolari).Deşi erau cotaţi cu a cincea şansă la cucerirea trofeului, tenismenul constănţean şi partenerul său au fost învinşi, în optimi, de cuplul Marcelo Arevalo (El Salvador) / Fabio Fognini (Italia), după o partidă care a durat o oră şi 42 de minute, decisă în super tie-break, scor 6-3, 5-7, 7-10.Pentru prezenţa în optimi, Tecău şi Krawietz au primit un cec de 23.260 de dolari şi 90 de puncte ATP la dublu.Constănţeanul are în palmares un titlu câştigat la Cincinnati, în 2012, alături de suedezul Robert Lindstedt.XXXCanadianca de origine română Bianca Andreescu, a opta jucătoare de tenis a lumii, a fost învinsă de Karolina Muchova (Cehia; 23 WTA), în două seturi, scor 4-6, 2-6, în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio).Cap de serie nr. 7, Bianca Andreescu a confirmat că nu trece printr-o perioadă prea bună, ea înclinându-se săptămâna trecută în optimi de finală la Montreal.Foto: Facebook / Simona Halep