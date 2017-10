Simona Halep a renunţat la colaborarea cu antrenorul Adrian Marcu

Simona Halep a renunțat la colaborarea cu antrenorul Adrian Marcu

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că a renunțat și la colaborarea cu antrenorul Adrian Marcu, după ce, în luna octombrie, se despărțise de tehnicianul Andrei Mlendea, ea precizând că în următoarele luni vrea să se pregătească singură. „Domnul Adrian Marcu nu mă supără. A fost o colaborare bună, am luat tot ce a fost bun de acolo și acum, la nivelul acesta, sunt colaborări mai multe, fiecare îți dă încredere, fiecare te ajută cu ce poate. Deocamdată, vreau să rămân singură, să îmi consolidez mai mult încrederea în mine. Perioada în care am fost singură la începutul anului, timp de două-trei luni, m-a ajutat. Încerc să fac tot ce pot pe teren. Voi vedea pe viitor, dar deocamdată vreau să rămân singură”, a spus Simona Halep. Jucătoarea constănțeană, clasată acum pe locul 11 WTA, speră ca în 2014 să reușească să se impună la turneul de la Roma, care face parte din categoria Premier. „Nu mă așteptam la începutul anului să cresc atât de mult, pentru că am avut probleme de sănătate. Pe parcurs am început să cresc. Visul meu a fost să ajung în Top 20, acum am ajuns pe 11 și încerc să urc cât pot eu de mult. Sper să rămân în Top 20, să pot juca la același nivel ca anul acesta, pentru că am multe puncte de apărat. Mi-aș dori să câștig la Roma, pentru că este un turneu special pentru mine. Visez să câștig Roland Garros, dar trebuie să muncesc mult ca să ajung acolo”, a completat Halep. Sportiva de la malul mării își dorește să rămână la fel de concentrată și în anii următori și să nu fie afectată de celebritatea câștigată în acest an, când s-a impus la șase turnee. „Există posibilitatea de a mă îndepărta de la drumul meu, dar eu cred că nu voi face acest lucru. Vreau să rămân concentrată la ce am de făcut și să rămân cu picioarele pe pământ. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta cu mine se întâmplă cu multe jucătoare din lume, nu sunt unică”, a spus Halep, citată de Mediafax. Simona Halep consideră că desemnarea sa ca sportiva anului în România ar reprezenta cel mai mare premiu din carieră. „Sunt mulți sportivi care au rezultate bune anul acesta. Aș fi onorată să primesc acest premiu, m-aș bucura enorm. Va fi o onoare dacă îl voi primi, ar fi cel mai mare premiu din cariera mea. Este rezultatul muncii mele de până acum, al anilor dedicați tenisului”, a subliniat Halep.