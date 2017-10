Simona Halep a ratat calificarea în sferturile de la Tokyo

Ieri, în Japonia, s-a disputat meciul dintre Simona Halep (22 de ani, locul 18 mondial) și Venus Williams (33 de ani, locul 63 mondial), din turul III al turneului Premier 5 de la Tokyo, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari.Meciul a fost pierdut de jucătoarea româncă la scorul de 6-4, 5-7, 3-6, după 2 ore și 27 de minute de joc în fața fostei ocupante a locului 1 WTA.Pentru prezența în optimi, Halep va primi 125 de puncte WTA și un cec în valoare de 24.300 de dolari.După meci, Venus Williams a declarat că nu se aștepta să câștige partida, datorită jocului bun prestat de constănțeancă, însă că este fericită că a reușit să ajungă în următoarea fază a competiției.„A fost foarte greu, Simona a jucat atât de bine, a jucat minunat. Nu știu cum am reușit să câștig, doar am vrut să rămân în Japonia și să joc. Sunt foarte fericită că am ajuns în sferturi”, a declarat Williams.Jucătoarea americană a trecut în turul precedent de principala favorită de la Tokyo, Victoria Azaraneka (Belarus), locul 2 mondial.Pentru calificarea în semifinale, Williams va trebui să treacă de canadianca Eugenie Bouchard, care a învins-o pe Jelena Jankovici.