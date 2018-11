Simona Halep a primit distincţia "Crucea Sfântului Apostol Andrei"

Simona Halep a primit distincția "Crucea Sfântului Apostol Andrei"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a primit, ieri, distincția Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni „Crucea Sf. Apostol Andrei (a Dobrogei)”. Ceremonia de la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Numărul 1 WTA a ajuns la catedrală în jurul orei 10.00, însoțită de tatăl său. Constănțeanca s-a arătat onorată de distincția primită din partea Arhiepiscopiei Dobrogei.„Mulțumesc mult pentru această distincție, sunt onorată. Mereu mă închin și cred în Dumnezeu, pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate face nimic”, a spus Simona Halep.v v vSimona Halep, care va termina pe primul loc în clasamentul mondial pentru al doilea an la rând, are cel mai bun procentaj de victorii în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA) în 2018: 80,7%.Halep, care a participat la doar 17 turnee, a obținut 46 de victorii și a pierdut 11 partide, cu titluri la Shenzen, Roland Garros și Montreal, și finale la Australian Open, Roma și Cincinnati.De asemenea, Simona este prima și în ierarhia premiilor câștigate în acest sezon: 7,4 milioane de dolari. Pe locul doi se află daneza Caroline Wozniacki (6,6 milioane de dolari), iar pe locul trei, japoneza Naomi Osaka (6,3 milioane de dolari), potrivit statisticilor oferite de WTA.Este al doilea an consecutiv când românca este lideră a acestui clasament.