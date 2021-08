Simona Halep a plecat la Montreal. „Îmi este dor de tenis”

Înainte de plecarea spre Canada, joi dimineață, sportiva a vorbit despre perioada recentă, pe care a numit-o cea mai grea din cariera sa.





„Orice este posibil la o astfel de accidentare. Eu nu am mai trecut prin aşa ceva, prin ruptură musculară. Medicii mi-au spus că sunt recuperată, eu mă simt recuperată, dar la un meci oficial e diferit. Aşa că o să văd când voi ajunge acolo (n.r. Montreal). A fost cea mai grea perioadă din cariera mea pentru că a fost o accidentare destul de gravă, nu mă mai întâlnisem cu aşa ceva. Dar am luat pozitivul şi m-am bucurat că am stat acasă”, a spus Halep.





Marea sportivă a dezvăluit și faptul că s-a recuperat după accidentarea suferită la gamba stângă în partida cu Angelique Kerber, din 12 mai.





„Sunt mult mai bine acum, m-am odihnit din punct de vedere mental. Dar şi fizic sunt bine, nu am avut dureri cât timp m-am antrenat. Acum sper să fiu aptă să şi joc turneele. Eu acolo îmi propun să fiu sănătoasă şi să joc cât mai multe meciuri se poate. Îmi e dor de teren, îmi e dor de competiţie, ştiu că va fi foarte greu la început, dar nu îmi e teamă.



O să merg cu încredere şi o să văd ce pot să fac. Timpul petrecut acasă a fost foarte frumos. Mereu e plăcut acasă şi greu de plecat. Dar sunt motivată pentru ceea ce urmează, sunt cu mintea acolo”, a mai adăugat Halep.





Simona Halep va participa după trei luni de pauză la turneul de la Montreal care va avea loc între 9 şi 15 august.