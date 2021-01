Simona Halep a plecat la Melbourne

Ea a menționat că s-a antrenat din greu, dar a stat acasă, iar acum se simte bine pregătită fizic și psihic.





„La Adelaide este acelaşi regim precum cel pe care îl au toţi ceilalţi în Melbourne, este aceeaşi carantină, avem voie doar la terenul de tenis, patru sau cinci ore pe zi, în rest va trebui să fim carantinaţi în camere fiecare. Nu o să fie uşor, dar putem să facem aceste cinci ore de antrenament şi o să însemne mult. Mi-am luat şi cărţi, şi filme, reviste. Ca de fiecare dată când plec la un turneu, am aşteptări destul de mari pentru că sunt la un nivel foarte înalt de mult timp şi consider că dacă mă antrenez şi mă pregătesc cum o fac mereu am o şansă să joc bine. Dar în aceste condiţii diferite, cu trei, patru luni de pauză o să fie un pic mai dificil, dar sunt pregătită pentru orice”, a declarat Simona Halep, înaintea plecării de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă.





Turneul Australian Open va avea loc între 08 şi 21 februarie. Halep va ajunge la Adelaide şi va intra în carantină până la 31 ianuarie, apoi va participa la un turneu WTA 500 înaintea competiției de Grand Slam de la Melbourne.





Tenismena constănțeană, Simona Halep (locul 2 WTA), a plecat ieri în Australia şi a declarat că are aşteptări mari înaintea primului turneu de Grand Slam al anului.