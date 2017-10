Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati, în faţa Serenei Williams

Simona Halep a pierdut finala de la Cincinnati, în fața Serenei Williams

Ştire online publicată Luni, 24 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea nr. 1 a lumii, americanca Serena Williams, a câștigat , duminică seara, turneul WTA Premier de la Cincinnati, al 69-lea din carieră, dispunând în finală de românca Simona Halep, cu 6-3, 7-6 (5), după 1 oră și 38 de minute de joc.Serena Williams, al cărei obiectiv este anul acesta victoria finală la US Open, pentru a realiza Marele Șlem, și-a adjudecat 900 puncte WTA și 495.000 dolari."Bineînțeles că simt amărăciune că am pierdut finala, dar nu pot spune că sunt tristă, deoarece am avut 2 săptămâni deosebite, cu un tenis frumos și meciuri grele!Darren, îți mulțumesc pentru faptul că îmi ești alături și pentru toate sfaturile.Mulțumesc Theo, Răzvan, Dragoș pentru susținerea voastră.Am avut un public deosebit la fiecare meci!", a postat pe Facebook, Simona Halep, după meci.