Simona Halep a obţinut prima victorie în 2022. Urmează meciul cu Gabriela Ruse

Constănţeanca a întâlnit-o în primul tur pe australianca Destanee Aiava, o jucătoare venită din calificări.





În primul set Simona nu a forţat decât atât cât a trebuit şi s-a impus cu 6-4. În parţialul al doilea Aiava a căzut atât fizic, cât şi psihic, iar Halep a câştigat cu 6-2, adjudecându-şi astfel victoria şi calificarea în turul al doilea.





În manşa secundă, Simona Halep va da piept cu compatrioata noastră, Gabriela Ruse, cea care a trecut în primul tur de favorita gazdelor, Arina Rodionova.





Halep şi Ruse s-au mai întâlnit anul trecut, la Cluj, acolo unde fostul lider mondial s-a impus cu 6-1, 6-2.





„Mă bucur că am câștigat acest meci, din noiembrie nu am mai jucat nicio partidă. 2021 a fost poate cel mai greu an al carierei. Mă bucur foarte mult că m-am întors în Australia, această țară are un loc important în inima mea. M-a ajutat perioada de pauză, presiunea a fost mare, uneori mă simțeam extenuată din punct de vedere psihic. Mă bucur că acum sunt sănătoasă și sunt gata de următorul meci, mă simt bine pe teren. Am jucat cu Gabriela Ruse în urmă cu două luni, în România, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Sper să mă refac cât mai repede și să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona Halep, după meci.





Simona Halep a început cu dreptul turneul WTA de la Melbourne, competiţie prin intermediul căreia jucătoarele se pregătesc pentru primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.