Simona Halep a încheiat colaborarea cu antrenorul Wim Fissette

Jucătoarea de tenis Simona Halep, nr. 3 mondial, a confirmat informațiile despre încheierea colaborării sale cu antrenorul belgian Wim Fissette. Constănțeanca a făcut public anunțul prin intermediul paginii sale de Facebook, unde a postat următorul mesaj: „Colaborarea mea cu antrenorul Wim Fissette se încheie la finalul acestui an, în urma unei decizii luate de comun acord. A fost un an bun și frumos. Îi mulțumesc și îi doresc succes în continuare”. Deocamdată, sportiva nu a anunțat cine îi va fi următorul antrenor. Simona Halep l-a angajat pe Fissette la începutul anului 2014, care s-a dovedit un an foarte bun pentru jucătoarea româncă. Alături de antrenorul belgian, Simona a câștigat turneele de la Doha și București și a ajuns până în semifinale la Wimbledon și până în finalele de la Roland Garros și Turneul Campioanelor.