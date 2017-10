Simona Halep a făcut spectacol la Cincinnati. Finala, cu Serena Williams!

Sâmbătă, 22 August 2015

Românca Simona Halep s-a calificat în finala Turneului de tenis Premier de la Cincinnati, cu o victorie fără drept de apel la Jelena Jankovic, de care a dispus în 2 seturi scurte, cu 6-1, 6-2, după numai 1 oră și 8 minute de joc, constănțeanca urmând să o întâlnească în ultimul act pe principala favorită, americanca Serena Williams.Adversara Simonei Halep în finala de duminică, Serena Williams, s-a impus tot în două seturi, cu 6-4, 6-3, în fața ucrainencei Elina Svitolina, după 1h27' de joc, încă un pas în drumul principal spre realizarea obiectivului supem al americancei în acest an, victoria finală la US Open și, astfel, realizarea Marelui Șlem, câștigarea tuturor celor 4 turnee majore ale tenisului într-un an, după ce și-a adjudecat trofeele la Australia Open, Roland Garros și Wimbledon.