Simona Halep a explicat de ce a abandonat Turneul de la Beijing

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, la revenirea în țară, că i-a fost greu să abandoneze în sferturile de finală ale China Open din cauza unei accidentări la coapsă, însă a precizat că a preferat să facă acest lucru pentru a se pregăti pentru Turneul Campioanelor de la Singapore."Mă simt bine că m-am întors. Am un pic de tristețe pentru că m-am accidentat, dar viața merge înainte și trebuie să fiu pozitivă. A fost o decizie grea pentru că îmi este greu să abandonez. De aceea am preferat să nu intru pe teren. Decât să abandonez pur și simplu am considerat că nu e bine pentru mine și mai bine să mă pregătesc pentru ultimul turneu din anul acesta", a spus Halep.Simona Halep a afirmat că fizioterapeuții turneului i-au recomandat să abandoneze, pentru a nu risca o accidentare mai gravă. "Am vorbit cu fizioterapeuții de la turneu care mi-au zis că e mai bine să mă opresc decât să fac vreo ruptură sau ceva. Nu am consultat un medic. O să lucrez ca să am o recuperare rapidă și foarte bună", a completat Halep, scrie Mediafax.