Simona Halep a câştigat turneul de la Sofia, al şaselea din acest an şi urcă pe locul 11 WTA

Simona Halep a câștigat turneul de la Sofia, al șaselea din acest an și urcă pe locul 11 WTA

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, principala favorită, a câștigat turneul de la Sofia, dotat cu premii în valoare totală de 750.000 de dolari și va ocupa, începând de luni, locul 11 în ierarhia WTA, cea mai bună clasare din carieră.Halep a trecut în finala de la Sofia de australianca Samantha Stosur, locul 19 WTA, scor 2-6, 6-2, 6-2, după o oră și 37 de minute de joc.Cele două sportive s-au mai întâlnit în acest an în finala turneului de la Moscova, câștigată de Halep, dar și în optimi la Cincinnati, unde s-a impus tot românca.Simona Halep a mai câștigat în acest an alte cinci turnee din circuitul WTA, Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven și Moscova.Locul 11 în clasamentul WTA al Simonei Halep va reprezenta a treia cea mai bună clasare pentru o sportivă din România, după Irina Spîrlea (7 WTA în 1997) și Virginia Ruzici (8 WTA în 1979), scrie mediafax.ro.