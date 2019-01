Simona Halep a câştigat primul meci al anului, la Openul Australiei

Simona Halep a câștigat primul meci al anului, la Openul Australiei

Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, a declarat, ieri, că a știut ce trebuie să joace în fața estonienei Kaia Kanepi, în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului.„Am știut ce trebuie să joc împotriva ei, am știut că e o adversară puternică. A trebuit să arăt forță în picioare și să cred că pot câștiga meciul. Sunt foarte fericită că am ajuns în turul al doilea”, a declarat Halep la interviul acordat pe teren la Melbourne, după victoria în trei seturi, scor 6-7 (2), 6-4, 6-2.Constănțeanca, finalistă anul trecut la Melbourne, și-a luat revanșa în fața jucătoarei estoniene (33 ani, 71 WTA), cea care a învins-o, anul trecut, la US Open, în primul tur.În turul secund, Halep o va înfrunta pe americanca Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), victorioasă în prima rundă contra rusoaicei Veronika Kudermetova, scor 6-3, 3-6, 7-5. Va fi pentru prima oară când Halep și Kenin sunt adversare. De remarcat că Sofia Kenin a cucerit două titluri WTA anul acesta, la Hobart (simplu) și Auckland (dublu).Tot ieri, Mihaela Buzărnescu, desemnată cap de serie nr. 25, a fost învinsă de americanca Venus Williams, scor 7-6 (3), 6-7 (3), 2-6, Ana Bogdan a cedat în fața tinerei poloneze Iga Swiatek (17 ani), 3-6, 6-3, 4-6, iar Marius Copil l-a învins pe spaniolul Marcel Granollers, scor 6-3, 6-4, 6-4.Pe Simona Halep și Marius Copil îi mai așteaptă în turul secund o singură jucătoare din România, Irina-Camelia Begu.