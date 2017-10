Simona Halep a câştigat primul ei titlu WTA

Campioană la Nurnberg

Simona Halep a câștigat primul ei titlu WTA

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep s-a impus în proba de simplu din cadrul turneului WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii totale de 235.000 de dolari, după ce a dispus în finala de sâmbătă, scor 6-3, 6-3, într-o oră și 24 de minute, de Andrea Petkovic (Germania).Simona Halep, aflată pe locul 58 în clasamentul mondial înaintea acestui turneu, a obținut primul ei trofeu WTA, după ce a mai reușit să fie prezentă în alte trei acte finale ale competițiilor din circuitul mondial, de două ori la Fes și o dată la Bruxelles. De asemenea, Halep a egalat scorul în întâlnirile directe cu Petkovic, jucătoare revenită după o accidentare, dar care a fost și pe locul 9 în lume.„Este o victorie frumoasă pentru mine, pe care nu o voi uita niciodată. Andrea m-a învins în România, acum câțiva ani, și sunt fericită că astăzi am reușit să o înving aici. A jucat foarte bine și atmosfera a fost extraordinară. Este un sentiment incredibil să câștig primul meu titlu WTA”, a spus Halep.„Sunt mai multe aspecte pozitive decât negative. Un lucru bun este că Simona m-a făcut să trec mai ușor peste înfrângere, deoarece a jucat incredibil. A jucat un meci aproape perfect, în special după ce și-a găsit ritmul, la jumătatea primului set. Eu nu am jucat la nivel maxim, dar chiar și dacă aș fi evoluat astfel, ar fi fost foarte dificil. Am mult respect pentru felul în care a jucat împotriva mea. A meritat pe deplin să câștige”, a declarat și Andrea Petkovici, la finalul meciului.Turneul din orașul german a fost deosebit de prielnic jucătoarelor românce, în proba de dublu impunându-se, tot sâmbătă, Raluca Olaru, alături de rusoaica Valeria Solovieva, cele două obținând victoria, cu 2-6, 7-6 (3), 11-9, în fața cuplului germano-ceh Anna-Lena Gronfeld / Kveta Peschke.