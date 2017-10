SIMONA HALEP A CÂŞTIGAT TROFEUL DE LA MADRID

SIMONA HALEP A CÂȘTIGAT TROFEUL DE LA MADRID

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Halep câștigă trofeul după ce își face serviciul la zero, în ultimul game. Simona s-a impus 7-5 6-7(5) 6-2, în fața Kristinei Mladenovic.Halep reface diferența de două game-uri din decisiv. 7-5 6-7 4-2.Mladenovic reduce din diferență în prelungiri, după ce își face serviciul. 3-2 pentru româncă.Simona Halep face primul break din acest decisiv. 7-5 6-7(5) 2-1 pentru româncă.Mladenovic câștigă tie-break-ul cu 7-5 și împinge finala în decisiv.Setul secund intră în tie-break. Simona a reacționat nervos după un punct pierdut. A aruncat racheta și a lovit-o apoi cu piciorul.Continuă seria game-urilor fără break. Simona și-a făcut serviciul și se apropie din nou la un game de victorie. 6-5.Halep se apropie la un singur game de trofeu. 5-4Mladenovic egalează din nou. 4-4 în setul secund.Simona Halep câștigă game-ul pe propriul serviciu și are 4-3 în setul secund.Mladenovic își pătrează serviciul, la rândul ei, și egalează la 3 în setul secund.Halep își păstrează serviciul și trece din nou în avantaj. 3-2.Mladenovic își face serviciul și egalează, în setul al doilea. 2-2Halep este la al șaselea game consecutiv câștigat în acest meci. Românca a făcut break și are 2-0 în setul secund.Simona Halep își adjudecă primul set cu 7-5.Halep își face serviciul și rămâne în set. 5-4 pentru Mladenovic.Mladenovic își face serviciul și se apropie la un singur game de câștigarea setului. 5-3.Dublă greșeală pentru Halep. Mladenovic face un nou break. 4-3 pentru franțuzoaică.Mladenovic egalează situația în primul set. 3-3.Halep își face serviciul și conduce pentru prima dată în acest meci. 3-2.Simona Halep câștigă primul game din această finală, după ce își păstrează serviciul. 2-1 pentru Mladenovic.Mladenovic își face serviciul și se desprinde la 2-0.Mladenovic începe meciul cu un break. 1-0 pentru franțuzoaică, după ce aceasta a valorificat a doua șansă de break.În urmă cu câteva momente, a început finala turneului WTA din categoria Premier Mandatory de la Madrid.Simona Halep luptă pentru cucerirea titlului de campioană împotriva Kristinei Mladenovic.