Simona Halep a ajuns la Melbourne, pentru Australian Open. Primele sale declaraţii

Simona Halep a ajuns la Melbourne, pentru Australian Open. Primele sale declarații

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După parcursul nereușit de la Shenzen, unde nu a reușit decât o victorie, Simona Halep și-a luat o pauză pentru cel mai important turneu de tenis al anului, Australian Open."Îmi doresc să dau tot ce am mai bun în turneu și să petrec momente plăcute pe teren, fără să îmi stabilesc un obiectiv clar înainte. Sunt fericită să joc aici, îmi place să evoluez pe Rod Laver Arena. Am amintiri frumoase din acest turneu, la care am atins în două rânduri sferturile de finală. Sper ca anul acesta să mă autodepășesc, dar nu se știe niciodată", a declarat Simona Halep, la sosirea la Melbourne.Simona Halep a jucat sferturi de finală la Australian Open în 2014 și 2015, însă anul trecut a pierdut încă din primul tur, în fața chinezoaicei Shuai Zhang.