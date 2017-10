Simona Halep a acces în sferturile turneului de la Miami

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului WTA de la Miami (SUA), după ce a învins-o pe italianca Flavia Pennetta, în partida din optimile competiției, disputată în noaptea de luni spre marți, scor 6-3, 7-5.„A fost un meci foarte greu. Este o jucătoare foarte bună. În setul al doilea, eram condusă cu 5-2 și jucam prost, atunci am știut că trebuie să mă calmez și să încep să joc mai agresiv și să lovesc mingea mai lung. Am făcut asta când m-am întors pe teren. Am încercat orice și într-un final am câștigat. Sunt mult mai încrezătoare acum și cred mai mult în șansele mele”, a declarat Halep, citată de site-ul oficial al WTA.În sferturi, Simona o va întâlni pe Sloane Stephens (SUA). Cele două s-au mai întâlnit de patru ori până acum, fiecare câștigând câte două meciuri.În altă ordine de idei, perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean Julien Rojer a acces în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Miami, dotat cu premii totale de 5.381.235, în urma victoriei obținute în fața cuplului columbian Juan Sebastian Cabal/ Robert Farah, scor 6-7 (6/8), 6-3, 10-2. În continuare perechea româno-olandeză va juca împotriva perechii americane Sam Querry/ John Isner.