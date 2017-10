Simona Halep a abandonat la Openul Chinei

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 2 WTA, a abandonat, ieri, în runda inaugurală a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.720.380 dolari, în meciul contra Larei Aruaberrena (Spania). Constănțeanca a renunțat în primul set, după 49 de minute de joc, la scorul de 5-4 pentru iberică. Simona, principala favorită, a acuzat dureri la piciorul stâng.„Resimt dureri la tendonul lui Ahile și situația se înrăutățește. Am crezut că va fi bine și că pot juca, dar nu este așa și nu vreau să forțez. Este o accidentare păcătoasă, de fiecare dată este riscant să continui cu tendonul nerefăcut. Sper să mă recuperez și să fiu din nou sănătoasă, cât mai curând. Prima mea preocupare acum este să fiu sănătoasă, aptă din punct de vedere fizic. Desigur, fiecare turneu este important, dar cel mai important este să mă simt bine, să nu mai am dureri, apoi vom vedea ce urmează. Am nevoie de pauză și de tratament, cu siguranță”, a declarat Simona Halep, citată de site-ul oficial al WTA.Pe tabloul de simplu al turneului de la Beijing se mai află două românce - Irina Begu și Monica Niculescu.