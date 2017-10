Simona Halep: "2016, un an bun pentru mine, am progresat şi fizic!"

Simona Halep: "2016, un an bun pentru mine, am progresat și fizic!"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, că anul 2016 a fost unul bun pentru ea, chiar dacă începutul a fost destul de greu, din cauza problemelor medicale.„Din punct de vedere medical, la începutul anului acesta am avut ceva probleme, dar după trei-patru luni, mi-am revenit și am putut să joc la cel mai înalt nivel al meu. În șase luni, am reușit să mă calific la Turneul Campioanelor de la Singapore. Tenisul meu este la un nivel destul de înalt anul acesta, am progresat și fizic. Per total, 2016 a fost un an bun pentru mine”, a spus sportiva din Constanța, citată de Agerpres.Simona Halep a fost prezentă, ieri, la o clinică privată din București, unde a efectuat un control medical.„Am venit la un control la ORL, dar și să o salut pe doamna doctor Dana Safta, prietena mea de suflet, care face parte practic din echipă. Doamna doctor a fost cu mine la Singapore, știe bine tenis. Eu mereu m-am tratat aici când am avut nevoie, iar azi (n.r. - ieri), am venit pentru un control de rutină. Rezultatele sunt bune, sunt sănătoasă. Încerc să mă recuperez, am o mică vacanță pe acest sfârșit de an”, a adăugat constănțeanca, aflată pe locul 4 WTA.