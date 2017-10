Simona Amânar, alături de gimnastele de la „Memorialul Mircea Frum“

Fosta mare gimnastă Simona Amânar a fost prezentă, sâmbătă, la Constanța, la ediția a doua a Memorialului „Mircea Frum”, efectuând festivitatea de premiere. Întrecerea de gimnastică artistică a adunat la start junioare de la CSS1 - Farul Constanța, SCM Bacău, CSA - CSS3 Steaua București, CSS G Focșani, CSS2 București și LPS Galați. La nivelul III, constănțencele, în vârstă de 12 ani, au ocupat primele patru locuri la individual compus (1. Bianca Prunișoară - 53,150 punctaj total, 2. Andreea Neagu - 52,000, 3. Ana-Maria Crișan - 51,550, 4. Oana Ștefanache - 51,000), restul clasatelor de la CSS1 - Farul, din 16 participante, fiind Ștefania Barbu (locul 6 - 49,800), Denisa Mustafa (7 - 49,750) și Berna Abdula (11 - 46,900). Fetele sunt antrenate de Mirela Szemerjai, Olga Didilescu, Camelia Voinea, Cătălin Meran, Sorin Bechir, Petruța Mușat, Florin Uzum și Olimpia Popa. Simona Amânar, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, a efectuat festivitatea de premiere. „Mă bucur să asist la această competiție. L-am cunoscut pe omul Mircea Frum, am lucrat ceva timp împreună. Și datorită lui am ajuns la performanțele pe care le-am avut. Îmi pare nespus de rău că nu a putut să se bucure împreună cu noi de aceste rezultate. Sper ca acest concurs să devină tradițional. Am înțeles că, la anul, «Memorialul» va beneficia și de participare internațională”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fosta multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, constănțeancă la origine, acum stabilită la Timișoara.