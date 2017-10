Silviu Băiceanu, foarte aproape de a reveni acasă

Silviu Băiceanu, produs sută la sută al handbalului constănțean, este pe punctul de a reveni la echipa de pe litoral. „Vrem să-l readucem pe Băiceanu, un jucător important, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Am ajuns deja la înțelegere, rămâne doar ca el să își rezolve problemele cu echipa sa de club, Goppingen. În procent de 90 la sută, cred că Silviu va juca pentru HCM”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Pivotul constănțean pleacă, astăzi, spre Germania. Handbalistul mai are un an de contract cu Goppingen, dar speră să găsească soluția optimă și să obțină dezlegarea.