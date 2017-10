Silviu Băiceanu: "Banii de la Consiliul Judeţean, pentru sportul de masă!"

Silviu Băiceanu: "Banii de la Consiliul Județean, pentru sportul de masă!"

Conducerea CSU Neptun a prezentat, ieri, reușitele proiectului „Constanța, un județ al handbalului“, implementat timp de șapte luni, în șapte centre din județ.Proiectul s-a adresat categoriilor de juniori 4 și minihandbal, în Școala nr. 40 „Aurel Vlaicu”, Școala nr. 18 „Jean Bart” și Școala nr. 17 „Ion Minculescu” din Constanța, Liceul Teoretic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, Școala „A.V. Rădulescu” Murfatlar, Școala „Grigore Moisil” Năvodari și Școala „Lucian Grigorescu” Medgidia.Timp de șapte luni, în aceste centre s-au antrenat în total aproximativ 280 de copii. În cadrul proiectului s-au organizat nouă competiții, ultima fiind pe 20 decembrie. După încheierea proiectului, aproximativ 50 la sută din totalul de participanți își vor continua activitatea sportivă la cluburile din județ. Obiectivul proiectului este selecția copiilor și creșterea de noi jucători.Proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean Constanța, cu 750 de mii de lei, dintre care aproximativ 200 de mii de lei au fost economisiți și returnați.„Am realizat că ne putem atinge obiectivele făcând o anumită economie. Foarte multă lume a crezut că se poate face orice cu acești bani. Însă noi am obținut banii pentru sportul de masă, nicidecum pentru sportul de performanță. Nici măcar un leu nu-l pot folosi să dau o suplimentare a indemnizației de performanță sportivă a unei fete”, a declarat Silviu Băiceanu, directorul executiv CSU Neptun.v v vÎn ceea ce privește echipa feminină CSU Neptun, Silviu Băiceanu a declarat: „Pentru noi, a doua parte a anului a fost destul de grea. Faptul că am pornit la drum de la zero spre sfârșitul verii a contat foarte mult în economia echipei. Cred că altele vor fi datele problemei anul următor, dacă vom avea o pregătire centralizată foarte bună”.La finalul turului, echipa constănțeană se regăsește în partea inferioară a clasamentului, pe locul nouă, cu șase puncte.Campionatul se va relua pe data de 16 ianuarie, însă con-stănțencele vor sta prima etapă. În etapa a 13-a CSU va juca pe terenul celor de la CSM București II.CSU va pleca într-un cantonament de 10 zile, la începutul anului, la Cheile Grădiștei.Antrenorul Cristian Bărbulescu a făcut un apel la suporteri „să vină să susțină echipa și atunci când mai avem meciuri în cuplaj cu băieții, să nu mai părăsească sala”.Obiectivul formației de la malul mării este să se claseze între locurile 5-8.