Sigla FC Farul, adjudecată pentru 1.076.000 lei după o licitaţie dramatică. "Nu se vor plăti niciodată aceşti bani!"

Sigla FC Farul, adjudecată pentru 1.076.000 lei după o licitație dramatică. "Nu se vor plăti niciodată acești bani!"

Ştire online publicată Marţi, 19 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Licitația deschisă pentru brandul FC Farul, derulată marți după-amiază, a fost una de-a dreptul dramatică, șase persoane urcând suma, într-o spirală nebunească, de la prețul de pornire, puțin peste 14.000 de lei, până la peste 900.000 de lei plus TVA. În final, bătălia a fost câștigată de Eugen Palcu, despre care se spune că ar fi în legătură cu Giani Nedelcu, ultimul patron al fostului club, care a oferit 904.450 de lei plus TVA: în total, echivalentul a aproximativ 230.000 de euro, scrie prosport.roÎn ultima parte a licitației, Eugen Palcu s-a luptat cu reprezentanții clubului suporterilor, SSC Farul, și cu Constantin Louis Bucăloiu, reprezentant al fostului arbitru Constantin Frățilă.Bănuit de mai mulți licitatori că ar fi în spatele lui Eugen Palcu, câștigătorul licitației, Giani Nedelcu, fostul patron al SC FC Farul, a reacționat dur. "Numai prostii! Niște tâmpiți! Nu mă interesează, domnule, pe mine! Nici gratis nu m-ar interesa, așa să scrieți! Am văzut că zic ăia tot felul de... N-am nicio treabă!", a declarat, pentru ProSport, Giani Nedelcu.Georges Muzaca, reprezentantul SSC Farul, avansează aceeași variantă ca și arbitrul Constantin Frățilă. "Nu se vor plăti niciodată banii aceștia! Domnul care a câștigat acum a venit ieri cu niște adidași rupți, împreună cu omul lui Giani Nedelcu, cel care avea spălătoria la stadion, înainte de a fi demolată. Era într-o salopetă și cu încălțări rupte. Au participat doar ca să încurce lucrurile. Categoric că ne vom înscrie la următoarea licitație, pentru că aceasta suntem siguri că se va anula!", a afirmat, pentru ProSport, Muzaca.Retras la suma de 900.000 de lei plus TVA, fostul arbitru Constantin Frățilă bănuiește că, până la urmă, se va ajunge la o nouă licitație, pentru că învingătorul nu va avea bani să plătească. "Caietul de sarcini a avut lacune. Ce s-a întâmplat a fost caz de targă, chiar penal, aș spune. Eu aș fi fost singurul care aș fi și plătit banii. S-a licitat doar de dragul de a strica lucrurile... Eu, unul, nu l-am suspectat pe Hagi că ar fi implicat", a afirmat Frățilă, pentru ProSport, la scurt timp după încheierea licitației.Ședința de licitație a fost dramatică. S-au înscris:- ASSCS Farul (clubul suporterilor), prin reprezentanții Georges Muzaca și Ercal Memet,- firma Consulting And Construction Investment SA – prin împuternicitul Constantin Louis Bucăloiu (firma este a fostului arbitru Constantin Frățilă),- fostul fotbalist Dennis Șerban – prin împuternicit Dorin Raicu,- Alexandru Dorin Putină – prin împuternicit Ion Draica,- Eugen Palcu,- Elena Tragone.Încă de la bun început, în ciuda asigurărilor date de Cristian Bivolaru (mai întâi) și de clubul Viitorul (ulterior), au existat suspiciuni, din partea suporterilor, că în spatele unora dintre persoanele aparent necunoscute de pe lista licitatorilor s-ar afla Gică Hagi.Indiferent dacă bănuielile au fost sau nu reale, cert este că, până la urmă, unul câte unul, licitatorii s-au retras. Înaintea pragului de 120.000 de lei a abandonat Dennis Șerban. Apoi a venit rândul lui Draica (fost campion olimpic pentru România, legitimat la Farul).Începând cu suma de 240.000 de lei, cursa s-a dus în trei: reprezentantul lui Frățilă, suporterii și Palcu. S-a ajuns la 350.000, apoi la 550.000.La 900.000 de lei, reprezentantul lui Frățilă s-a retras.În scurt timp, suporterii au abandonat și ei cursa. Învingător a rămas Palcu, despre care mai mulți participanți la licitație au afirmat, pentru ProSport, că ar fi interpusul fostului patron al clubului falimentar, Giani Nedelcu. Acesta are termen 30 de zile să vireze banii. În caz contrar, licitația se anulează și va fi organizată una nouă.sursa: www.prosport.ro