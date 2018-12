Show de zile mari, în All-Star Game-ul baschetului constănţean

Show de zile mari, în All-Star Game-ul baschetului constănțean





Deplasare dificilă pentru BC Athletic, la Voluntari



Baschetbaliștii de la BC Athletic Constanța vor evolua sâmbătă, 8 decembrie, de la ora 18, în Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari, împotriva echipei gazdă CSO Voluntari, într-un duel programat în etapa a Vll-a a Ligii Naționale, Grupa B.



Trupa pregătită de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici și Vlad Mihai este în căutarea primului succes din acest sezon împotriva ilfovenilor. În precedente două întâlniri, formația din Capitală, lideră a grupei, s-a impus cu 95-68 (la București) și 90-82 (la Constanța).





Sala Sporturilor a găzduit tradiționalul All Star Game, organizat de Asociația Județeană de Baschet Constanța, cu sprijinul autorităților și partenerilor săi. Cu ocazia acestui eveniment, s-au strâns sute de jucării pentru copii și familii necăjite, jucării care vor ajunge înaintea Crăciunului la copiii și familiile din satele județului Constanța, prin implicarea United Hands România și a Ligii Studenților Universității Ovidius din Constanța.Cu o reacție peste așteptări a publicului din Constanța și a celor care au luat parte la eveniment, a fost cea mai spectaculoasă reprezentație a All Star Game-ului dintre toate edițiile organizate la Constanța.În premieră, la pauza meciului s-a organizat Mini All Star Game, joc dedicat copiilor baschetbaliști, cu juniori ai cluburilor de baschet afiliate Asociației Județene de Baschet Constanța, mini-baschet, legitimați la CSS 1 Constanța, ACS Cormoran, Phoenix Știința Constanța, CS Laguna, ACS Mc Ball, Palatul Copiilor, ACS Axiopolis Cernavodă și BC Athletic Constanța, copii angrenați de asemenea în Campionatul Județean de mini-baschet.Nu au lipsit momentele artistice senzaționale ale sportivilor secției de gimnastică artistică de la CSS 1, sub îndrumarea profesoarei Mihaela Lintzmaier, ale copiilor de la secția de gimnastică ritmică a CSS 1, îndrumați de profesoara Mariana Paris, ale sportivilor proaspăt medaliați în Slovenia de la LPS „Nicolae Rotaru”, îndrumați de profesoara Magda Martinescu, momentul intonării Imnului Național al României de către Trupa Divergent cu ai săi copii crescuți în Centrul de Plasament Ovidiu din Constanța, dar și momentul de street dance oferit de trupa All in One Dance.Fără îndoială, capul de afiș al evenimentului și cel mai așteptat moment a fost demonstrația de slam dunk, una în care francezul Guy Dupuy, unul dintre cei mai buni dunkeri din lume, a făcut spectacol, câștigând sesiunea după decizia publicului, cel care a cântărit fiecare evoluție cu gălăgie și energie.În premieră, la o ediție de All Star Game, a fost donată o bicicletă nouă Pegas, gestul venind din partea artistului hip hop AFO (Emil Teleagă), constănțean și suporter al baschetului.Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Primăriei Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.