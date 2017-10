Sevastian Iovănescu şi-a dat viaţa pentru fotbal (galerie foto)

Fostul președinte al Farului a fost înmormântat ieri

Sevastian Iovănescu și-a dat viața pentru fotbal (galerie foto)

Fostul fotbalist, antrenor și conducător de club a fost condus ieri pe ultimul drum de sute de prieteni, sportivi și suporteri ai Farului și ai sportului. Dumnezeu să te odihnească, Bebe Iovănescu! Pe traseul către Cimitirul Palas din Constanța, fostul președinte executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu, decedat, luni, la numai 56 de ani, a fost purtat pentru ultima oară, și pe stadionul „Farul”. Pe acordurile melodiei „We are the champions”, cortegiul mortuar a efectuat un tur de pistă, după care s-a oprit în fața tribunei oficiale, unde antrenorul emerit Petre Comăniță a ținut un discurs de adio. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat pe umeri de o parte a jucătorilor Farului, ceilalți fotbaliști arătând sutelor de oameni veniți un banner cu mesajul „Te vom iubi mereu, nea Bebe!”. Antrenori, sportivi (inclusiv handbalistele de la Tomis, colegele fiicei lui Iovănescu), oameni de sport, foști colegi de-ai lui Bebe și oficiali au ținut să-i fie alături pe ultimul drum. În sicriu au fost depuse o minge cu autografele jucătorilor Farului, un tricou albastru al „marinarilor” cu numărul opt (cel cu care a jucat Iovănescu), un tricou alb și un fular de-ale lui FC Argeș și o diplomă de la Federația Română de Fotbal. Coloana mortuară a fost deschisă de o grupă de juniori, care au purtat coroane de flori și portretul fostului președinte. Pe parcursul turului de onoare, nocturna a fost aprinsă, iar pe tabela de marcaj a apărut înscris mesajul „Adio, Bebe Iovănescu!”. Când convoiul a părăsit incinta stadionului, crainicul arenei a spus, de la stația de amplificare: „Adio, Bebe, este ultima ta apariție pe stadion!”, participanții la ultimul tur de pistă al fostului președinte aplaudând îndelung. În fața clubului, suporterii au realizat, din lumânări roșii, forma unei inimi, în centrul căreia au făcut cifra opt, din lumânări albe. La final, fanii Farului au scandat „Te vom iubi mereu!” și „Cu Farul și după moarte!” și au aprins două torțe. La slujba religioasă de la Catedrală, a participat și Adalbert Kassai, secretarul general al Federației Române de Fotbal, și Viorel Ilinca, fostul președinte al lui FC Argeș. Înmormântarea a avut loc la Cimitirul Palas, Iovă-nescu fiind înhumat alături de tatăl său, Vasile, mort acum 21 de ani, la vârsta de 64 de ani. În același cimitir își doarme somnul de veci și un alt fost jucător al Farului, Aurică Rădulescu. „Faptul că sunteți atât de mulți aici înseamnă că Bebe nu a pierdut, ci a câștigat. De acolo de sus, de unde e, se bucură”, le-a spus preotul participanților la înmormântare. Nemairezistând momentului, fiicei de 22 de ani a lui Iovănescu, Alexandra, i-a venit rău, având nevoie de îngrijirea celor din jur. *** „Nu-mi vine să cred că l-am condus pe ultimul drum pe fostul meu coleg de la FC Olt, din anii ’80. Este o mare pierdere pentru fotbalul românesc și constănțean. Bebe i-a fost foarte fidel clubului Farul. A trăit din plin sportul, ceea ce i-a șubrezit sănătatea. Este o mare nedreptate că ne-a părăsit la doar 56 de ani, dar poate că nea Gicu Dobrin l-a chemat sus, în ceruri, să refacă acea teribilă linie de mijloc a lui FC Argeș” Marcel Lică, fost președinte al Farului *** „Mi-e foarte greu să vorbesc de un fost elev al meu și mai ales de un prieten, de care mă leagă o amiciție de peste 20 de ani. Bebe a fost un jucător de excepție și un profesionist adevărat. Mi-a adus mari satisfacții. Am văzut la el ce înseamnă antrenorul modern. A scos jucători foarte buni, unii dintre ei fiind acum la prima echipă a Farului. Și-a dat viața pentru fotbal. N-a avut nicio zi liberă. A fost permanent la dispoziția clubului Farul. Bebe a străbătut un drum greu în viață, dar nu a lăsat niciun moment mingea jos, ca să se odihnească. Vom fi alături de tine, Bebe, în visul tău ca Farul să nu se stingă!” Petre Comăniță, antrenor emerit