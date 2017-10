Sevastian Iovănescu, noul preşedinte executiv al FC Farul

Sevastian Iovănescu, noul președinte executiv al FC Farul

Începând de ieri, FC Farul are un nou președinte executiv, în persoana lui Sevastian Iovănescu. Acesta îl înlocuiește pe Mircea Crainiciuc, demis luna trecută. Principalul obiectiv rămâne promovarea echipei mari în Liga I. Sevastian Iovănescu, fostul antrenor secund al Farului II, a preluat, ieri, funcția de președinte executiv al clubului FC Farul. „Mi s-a făcut o propunere și nu o puteam refuza. Principalul obiectiv este revenirea în Liga I, dar la fel de importantă mi se pare readucerea Centrului de copii și juniori la un nivel superior, astfel încât formațiile de aici să joace la turneele finale. De asemenea, centrul trebuie să furnizeze fotbaliști capabili să facă pasul către echipa mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sevastian Iovănescu. Oficialul consideră că noua funcție îi aduce un plus de responsabilitate și obligații suplimentare. „Cât am fost jucător sau antrenor, veneam în biroul președintelui, să mi se rezolve problemele. Acum, mă voi ocupa de organizare și coordonare. Fotbalul, ca și întreaga societate românească, trece prin momente dificile, se confruntă cu greutăți financiare și avem de găsit soluții. Trebuie să fim calmi și înțelepți, sunt convins că, împreună cu ceilalți oameni ai clubului, putem face treabă bună”, a explicat Iovănescu. Noul președinte executiv va da publicității formula finală a organigramei miercuri sau joi. Despre șansele de revenire rapidă a Farului în Liga I, Iovănescu spune că sunt intacte, în ciuda eșecurilor surprinzătoare din debutul stagiunii: „În ultimele patru etape, în care a obținut tot atâtea victorii, echipa a jucat ceea ce trebuia să joace de la începutul campionatului. Băieții au demonstrat că au valoare și că merită să evolueze în Liga I”. *** În vârstă de 56 de ani, Iovănescu a jucat cinci sezoane la FC Constanța / Farul. În primul eșalon, a mai îmbrăcat tricoul Stelei, Oltului și Argeșului, devenind campion cu piteștenii, în sezonul 1978 / 1979. A susținut 357 de meciuri în Divizia A și a înscris 56 de goluri. Are selecții și la echipele naționale: una la naționala mare, zece la Under 21, trei la echipa olimpică și două la România B. La Farul, a antrenat la toate nivelurile (secund la echipa mare, principal la Farul II, antrenor în cadrul Academiei de Fotbal). Este maestru al sportului, absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, observator de fotbal. În acest an, FRF i-a acordat Ordinul de Merit în grad Rubin.