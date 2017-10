Serhan Cadâr prezintă obiectivele campioanei CVM Tomis pentru noul sezon

Oficial, toamna a început și odată cu ea, și sportivii au revenit la antrenamentele intense de pregătire pentru viitoarele competiții ce vor urma. Dacă unii și-au permis o mini-vacanță, voleibaliștii de la CVM Tomis au avut o vară încărcată, mulți aflându-se în cantonamente la loturile naționale și la competiții internaționale, atât la juniori, cât și la seniori.Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis, a făcut o trecere în revistă a activității din vară și a rezultatelor pe care le-au obținut sportivii săi. „Trebuie să începem cu cei mai mici, cu speranțele, unde România a participat la Campionatele Balcanice, de la Ankara, unde am obținut locul III. La această competiție, clubul nostru a fost reprezentat de către antrenorul secund la lotului național, totodată și antrenorul secund de la echipa noastră de seniori, Radu Began, iar ca sportivi, au jucat Ovidiu Darlaczi și Levin Izet. Tot în perioada de vară, lotul național de cadeți, avându-l antrenor principal pe coordonatorul lotului nostru de juniori, Răzvan Parpală, a participat la Campionatele Balcanice, unde a reușit, pentru al doilea an consecutiv, să obțină titlul de campion. De la noi au fost prezenți Adrian Aciobăniței, Radu Dediulescu și George Gavriz. Mergând mai departe, cei născuți în 1995 și mai tineri, adică juniorii, au avut o vară grea. Ei au concurat la Campionatele Balcanice și la turneul final al Campionatului European, care se desfășoară în momentul de față, în Cehia. La Balcanice, echipa s-a clasat pe locul III. În pregătirile acestui lot am avut șapte jucători, dar au rămas doar șase: Aciobăniței, Robert Vologa, Alexandru Mus-cină, Eduard Ocunschi, Marius Iftime, Mihai Tarța și Paul Cămui. În competiție europeană, din păcate, nu se vor califica în primele opt echipe, dar este o performanță pentru sportul românesc. Trebuie să ne mândrim cu faptul că Aciobăniței, în statistica Confederației europene, ocupă locul trei, pentru cel mai bun realizator, după el, următorul din lotul României, este Mihai Tarța, pe locul 21. În clasamentul jucătorilor de blocaj din Europa, Robert Vologa se află pe locul 8 și Tarța, pe locul 12, la același procedeu. Ajungând la seniori, doi dintre ei au participat la competițiile de beach volley, Andrei Laza și Andrei Spânu. Laza chiar a câștigat titlul de campion național. Pe 24 august, au intrat în cantonament în Bulgaria, excepție făcând jucătorii legitimați la noi, dar care se află la turneul din Polonia, unde sunt titulari în echipele lor. Este vorba de Nicola Rosici, în naționala Serbiei, iar coordonatorul de joc Andrei Zecov este în echipa Bulgariei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Serhan Cadâr.De o săptămână, seniorii se află în cantonament la Bulgaria, unde până acum au avut parte de o pregătire fizică, iar săptămâna aceasta, au trecut la o pregătire tehnică pe care o vor continua la Constanța. Până la începerea campionatului, CVM Tomis a fost invitată la un turneu în Polonia, alături de alte două echipe ale țării gazdă și de o formație din Turcia. Voleibaliștii constănțeni se vor duce la sfârșitul lunii acolo, iar Cadâr a menționat faptul că se află în discuții pentru alte două turnee în Grecia și Turcia.Pe lângă obiectivele clare de a ieși din grupele Champions League, câștigarea Cupei României și a campionatului atât de seniori, juniori, cadeți, dar și la speranțe, directorul executiv împreună cu conducerea tehnică a echipelor au și alte obiective pe care vor să le îndeplinească, totul spre binele echipei și al jucătorilor. Unul dintre acestea este promovarea juniorilor în echipa de seniori, iar această trecere să se facă și la lotul național.„Noi am insistat pe un sistem de pregătire. Antrenorul nostru de juniori participă și la antrenamentele echipei de seniori; astfel, cei mici sunt pregătiți după același program. Ei participă la stagii de pregătire comună, avem un lot mai larg, în ideea de a putea să acceadă mai repede la echipa de seniori. Anul trecut, am participat cu juniorii la Divizia B, asta ca ei să joace la un alt nivel. Noi credem că suntem structura care, la nivelul de juniori și cadeți, reprezintă nivelul de lot național. Jucătorii tineri sunt aduși în echipă ca să se obișnuiască cu atmosfera de lucru, cu intensitatea antrenamentelor. E o perioadă de acomodare la marea performanță”, a mai adăugat Serhan Cadâr.