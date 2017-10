Serena Williams, un exemplu de urmat pentru Simona Halep

Constănțeanca Simona Halep a fost desemnată favorita numărul 5 la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open. Intervievată de jurnaliștii americani, Halep a vorbit foarte frumos despre favorita gazdelor, încă numărul unu mondial, Serena Williams.„Singura jucătoare de la care am avut de învățat este Serena Williams. Am văzut la ea ce înseamnă motivația, spiritul de luptă și agresivitatea. Ar fi ciudat ca Serena să nu mai fie numărul 1 mondial. E acolo de o veșnicie. Kerber merită și ea, pentru că a câștigat un Grand Slam și alte multe meciuri. Angelique muncește mult și are șansa ei", a spus Halep pentru tennisworldusa.org.