Serena Williams, retragere din tenis?

Ştire online publicată Joi, 04 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sportiva care ocupă primul loc în topul WTA, Serena Williams, a făcut o declarație surprinzătoare și interpretabilă. Americanca de 32 de ani s-ar putea retrage din activitate.Serena s-a calificat în sferturile de finală ale US Open după ce a trecut de Kaia Kanepi din Estonia, scor 6-3, 6-3. La turneul american, Serena este singura jucătoare din Top 10 rămasă în competiție.Este posibil ca americanca să ia în calcul retragerea din tenis la finalul acestui sezon. "Acum sunt mai relaxată. Nu mai simt că trebuie să câștig mereu. Am avut o carieră minunată", a declarat Serena Williams după meciul de luni pentru US Today Sports. Apoi a continuat: "Bineînțeles că nu vreau ca acesta să fie finalul", a spus Williams, referindu-se, probabil, că vrea să ajungă în finala de la US Open.Dacă Serena va decide, totuși, să renunțe la activitate competițională, atunci Simona Halep are deschis drumul către primul loc WTA. Românca se află în acest moment pe poziția secundă, scrie realitatea.net.