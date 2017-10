Serena Williams pierde prima poziție în clasamentul WTA, după înfrângerea din semifinalele US Open

Ştire online publicată Vineri, 09 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams va pierde prima poziție în clasamentul WTA, după înfrângerea suferită în semifinalele turneului US Open, în meciul cu Karolina Pliskova din Cehia, informează Agerpres.Începând de luni, Williams, care a ocupat locul fruntaș în topul WTA din februarie 2013, va fi depășită de jucătoarea germană Angelique Keber, care și-a asigurat prezența în finala competiției de la Flushing Meadows, după victoria cu 6-4, 6-3, înregistrată în fața danezei Caroline Wozniacki.Așa cum s-a întâmplat și la ediția de anul trecut a US Open, Serena Williams a cedat surprinzător în semifinalele unuia dintre turneele sale favorite, în fața unei adversare mai slab cotate, după ce în sferturile de finală americanca reușise să treacă în trei seturi de românca Simona Halep (6-2, 4-6, 6-3).În urmă cu un an, cea mai mică dintre surorile Williams s-a înclinat în semifinale în fața italiencei Roberta Vinci, care a privat-o astfel de realizarea Marelui Șlem, respectiv câștigarea tuturor celor patru turnee majore ale anului (Openul Australiei, Roland Garros, Wimbledon și US Open).De această dată, Karolina Pliskova a fost cea a oprit-o din drumul către cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, performanță care i-ar fi permis Serenei Williams să o depășească pe germanca Steffi Graf în ierarhia celor mai titrate jucătoare din istorie.Serena Williams a petrecut în total 309 săptămâni în fruntea clasamentului WTA, între care 189 consecutive. Ultima sa "preluare de putere" a avut loc pe 18 februarie 2013, fiind cea mai lungă perioadă fără discontinuitate pentru un lider mondial, la egalitate cu Steffi Graf.Germanca Angelique Kerber, laureata Openului Australiei în luna ianuarie, devine astfel a 22-a jucătoare din istorie care preia comanda clasamentului WTA, de la crearea acestei ierarhii, în noiembrie 1975.