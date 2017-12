Serena Williams, învinsă în primul meci jucat după naştere

Serena Williams, învinsă în primul meci jucat după naștere

Serena Williams a fost învinsă, sâmbătă, de jucătoarea letona Jelena Ostapenko, într-un meci demonstrativ disputat la Abu Dhabi, la trei luni după ce americanca a dat naștere primului ei copil.La revenirea pe teren, Serena Williams, aflată în prezent pe locul 22 WTA, a cedat, scor 2-6, 6-3, 5-10, în fața Jelenei Ostapenko, numărul 7 mondial."Să fii mamă este minunat. În timpul meciului am fost puțin îngrijorată, ce-i drept. La un moment dat, m-am uitat către tabăra mea și am întrebat: «Olympia este OK?». Dar e plăcut să mă aflu din nou pe teren", a mărturisit Serena Williams, la finalul partidei."După revenire, primele meciuri sunt mereu grele, mai ales după ce ai dat naștere unui copil. Dar este fantastic să mă aflu aici", a adăugat sportiva, potrivit realitatea.net.În vârstă de 36 de ani, Serena Williams nu mai jucase din luna ianuarie, după turneul de la Australian Open, pe care l-a câștigat după o finală jucată împotriva surorii sale Venus Williams.Când a cucerit turneul de Grand Slam de la Australian Open, Serena Williams era însărcinată în două luni. Pe 1 septembrie, americanca a născut o fetiță, iar la mijlocul lunii noiembrie s-a căsătorit cu tatăl copilului, Alexis Ohanian.Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu.